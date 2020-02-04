В Нижнем Тагиле выпустят на свободу экс-главу ингушского Центра «Э», осуждённого за пытки

Бывшему начальнику Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимуру Хамхоеву заменили оставшееся наказание в виде лишения свободы более мягким, указывается в карточке дела на сайте Тагилстроевского суда.

«Заменить более мягким наказанием, принудительными работами с удержанием 15% заработной платы в доход государства», — прокомментировали ситуацию с Хамхоевым в пресс-службе суда.

Там добавили, что по решению суда принудительные работы у Хамхоева займут 2 года 10 месяцев и 27 дней.

Напомним, начальник Центра «Э» Тимур Хамхоев был задержан в Ингушетии в начале декабря 2016 года. В июле 2018 года он был осуждён по нескольким уголовным делам за применение насилия к задержанным, вымогательство денег и похищение, в том числе он был обвинён в избиении задержанного до смерти. Хамхоева приговорили к семи годам колонии, однако в июле суд смягчил наказание. Также бывший глава Центра «Э» подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но суд отклонил его.