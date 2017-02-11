Прокуратура Нижнего Тагила добилась блокировки экстремистской информации во «ВКонтакте»

Накануне в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила рассматривался иск прокуратуры к одному из пабликов во «ВКонтакте» с требованием удалить контент с признаками экстремизма. Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре, в прошлом году в ходе мониторинга средств массовой информации в группе «Типичный Азер» был обнаружен перепост с популярного сайта «Пикабу», в комментариях под которым подписчики призывали к межнациональной розни.

«Распечатка переписки была показана лингвистам из педакадемии, которые подтвердили наши предположения. После чего материалы с привлечением Роскомнадзора были переданы в суд», – уточняют в надзорном ведомстве.

Суд счёл доводы надзорного ведомства убедительными и постановил удалить информацию. По словам заместителя прокурора Николая Коваленко, вплоть до 2016 года подобные иски отсылались в суды по месту их обнаружения, поэтому дело рассматривалось в районном суде Нижнего Тагила. Теперь же все обнаруженные факты распространения экстремистских материалов направляются в Генеральную прокуратуру.

«За прошлый год Дзержинской районной прокуратурой в суд было передано семь подобных исков. В целом мониторингом СМИ на предмет наличия в публикациях сведений о нарушениях закона, являющихся основанием для проведения проверок, занимается каждый сотрудник прокуратуры в ходе своей повседневной деятельности», – добавил зампрокурора.

Агентство новостей «Между строк»