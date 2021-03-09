Прокуратура не нашла серьёзных нарушений при строительстве в одном из дворов Нижнего Тагила вышки сотовой связи Tele2

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку законности строительства вышки сотовой связи рядом с домом № 36а по улице Зари. По словам помощника прокурора Артура Штира, в ходе проверки были выявлены незначительные нарушения.

«Выявлено нарушение земельного законодательства. Было установлено, что ограждение этой базовой станции выходит за границы земельного участка, в пределах которого она должна быть размещена. Площадь самовольно занятого участка составила менее одного квадратного метра. Видимо, подрядная организация, которая занималась установкой, немного ошиблась. В адрес Tele2 внесено представление об устранении указанных нарушений», — пояснил представитель прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что других нарушений не выявлено. Все необходимые разрешительные документы, в том числе от Роспотребнадзора, у компании имеются.

Напомним, ранее местные жители выразили недовольство тем, что с их мнением «не посчитались» и начали устанавливать вышку в месте массового скопления людей. Также они боятся, что излучение от конструкции может отрицательно влиять на организм, а играющие во дворе дети могут на неё залезть.