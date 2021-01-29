Жители Вагонки протестуют против строительства у них во дворе вышки сотовой связи Tele2

Жильцы микрорайона Кедр в Дзержинском районе Нижнего Тагила жалуются на компанию Tele2, которая планирует установить вышку сотовой связи рядом с домом № 36а по улице Зари. В настоящее время подрядная организация уже вырыла котлован и привезла мачту. Как сообщает TagilCity.ru, местные жители выразили недовольство тем, что с их мнением «не посчитались» и начали устанавливать вышку в месте массового скопления людей. Также они боятся, что излучение от конструкции может отрицательно влиять на организм, а играющие во дворе дети могут на неё залезть.

В пресс-службе Tele2 изданию пояснили, что конструкция необходима для повышения качества связи, а всё оборудование соответствует нормам, принятым на территории РФ.

«До запуска базовой станции, а также в течение всего периода эксплуатации органы Роспотребнадзора контролируют соответствие показателей электромагнитного излучения нормативам», — сообщили в пресс-службе.

Провайдер подчеркнул, что уровень излучения базовой станции в 2,5 раза ниже, чем уровень излучения мобильного телефона. При этом излучаемый мобильным телефоном радиосигнал даже при максимальной мощности передатчика неспособен оказывать воздействие на тело и голову человека.

Компания-подрядчик, занимающаяся установкой вышки, сообщила, что данный участок принадлежит контрагенту — владельцу магазина по адресу Зари, 36а. При этом в управлении архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила изданию сообщили, что постановление на установку вышки в данном районе не выходило. Также адрес не числится в реестре выданных разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

В пресс-службе Tele2 настаивают на законности вышки, подтверждающие документы компания готова предоставить по запросу контролирующих органов.