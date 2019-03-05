Прокуратура не нашла нарушений в деятельности «Водоканала-НТ» на берегу Черноисточинского пруда

Сегодня, 5 марта, Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Росприроднадзора провела выездную проверку по заявлению местных экологов, которые утверждали, что на берегу Черноисточинского пруда «Водоканалом-НТ» ведётся строительство нового шламонакопителя.

«Установлено, что “Водоканал-НТ” осуществлял на своём земельном участке в районе Черноисточинского гидроузла замену пришедших в аварийное состояние труб. Тут не идёт речи о возведении какого-то нового шламонакопителя. Данные работы осуществлялись вне водоохраной зоны и вне зоны, относящейся к особо охраняемой природной территории, поэтому не требовали дополнительных согласований», — пояснил АН «Между строк» Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Денис Исаков.

Также в ведомстве отметили, что в адрес руководителя «Водоканала-НТ» внесено предостережение о том, что 1 апреля заканчивается срок согласования с Роспотребнадзором по приостановке водоподготовки.

Напомним, в ноябре 2018 года «Водоканал-НТ» понизил параметры качества подачи холодной воды из-за остановки системы водоподготовки до 31 марта 2019 года. Это было необходимо для очистки шламохранилища от накопившегося ила, а также проведения ремонтных работ. В прошлом году сотрудники «Водоканала-НТ» за время профилактической остановки системы водоподготовки капитально отремонтировали четвёртый отстойник (всего их пять, по 75 метров в длину), была сделана внутренняя гидроизоляция, в этом году планируется привести в порядок пятый отстойник. Сам шламонакопитель начали чистить только семь лет назад, после смены руководства предприятия, при этом функционирует он с 1971 года.