«Водоканал-НТ» опроверг слухи о строительстве нового шламонакопителя в Черноисточинске

В «Водоканале-НТ» возмутились появившимся в СМИ комментариям общественников о строительстве нового шламонакопителя в Черноисточинске. Информацию о начале работ по созданию объекта в 50–100 метрах от жилых домов посёлка у себя на странице в Facebook опубликовал в феврале местный экологический общественник Рамиль Хакимов. Позже непроверенную информацию подхватили и разместили на своих ресурсах некоторые тагильские СМИ. В «Водоканале-НТ» рассказали АН «Между строк», что специалисты предприятия занимаются сейчас ремонтом своих же коммуникаций на территории Черноисточинского гидроузла.

«Это чистой воды вымысел! “Водоканал-НТ” не занимается строительством нового шламонакопителя, это просто невозможно. Проводится незапланированный ремонт существующих коммуникаций», — сказал агентству замдиректора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгений Захаров.

В ноябре 2018 года «Водоканал-НТ» понизил параметры качества подачи холодной воды из-за остановки системы водоподготовки до 31 марта 2019 года. Это необходимо для очистки шламохранилища от накопившегося осадка, а также проведения ремонтных работ. Вода в шламонакопитель поступать перестала, но замёрзла в трубе, повредив коммуникации.

«Как вы помните, нам в этот раз запретили сбрасывать воду в шламонакопитель, природоохранная прокуратура настояла на этом. В ноябре прошлого года мы трубу полностью запечатали, составили об этом акт вместе с администрацией города. Всё это привело к тому, что вода, которая находится в ливневой канализации, через которую осуществлялся сброс, замёрзла. Сооружение не сможет работать после 1 апреля, когда мы снова запустим водоподготовку. А если мы не запустим водоподготовку, люди будут иметь некачественную воду. Поэтому было принято решение провести работы по капитальному ремонту, сделать обводную линию, поскольку “Водоканал-НТ” обязан содержать коммуникации в исправном эксплуатационном состоянии», — добавил Захаров.

Известно, что Хакимов пожаловался на якобы незаконные земляные работы «Водоканала-НТ» в областную прокуратуру. Завтра Черноисточинск в рамках очередной проверки посетят специалисты природоохранной прокуратуры, а также Росприроднадзора.

«Они обязаны реагировать на жалобу Хакимова, поэтому приедут сюда мёрзнуть. Но хотелось бы всё же, чтобы отдельные СМИ соблюдали закон и проверяли информацию перед публикацией на достоверность или хотя бы запрашивали её и у нас. Чтобы другим людям не пришлось отвлекаться от своей на самом деле серьёзной работы. А ведь ни журналисты, ни господин Хакимов не обратились к нам за разъяснением ситуации, что только ещё больше ставит под сомнение “благие” намерения так называемого экообщественника», — отметил замдиректора по производству ООО «Водоканал-НТ».

После проведения ремонтных работ «Водоканал-НТ» планирует полностью прекратить сброс промывных вод в шламонакопитель, что позволит произвести его очистку и полностью исключить сброс осветлённых промывных вод в Черноисточинское водохранилище. Работы выполняются в рамках реализации плана по реабилитации Черноисточинского пруда, утверждённого ранее губернатором области Евгением Куйвашевым.