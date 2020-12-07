Прокуратура нашла нарушения в ковидном госпитале в Сысерти, где врачам снизили зарплаты в три раза

Прокуратура проверила Сысертскую ЦРБ, где 72 врача пожаловались на сокращение зарплат. В ведомстве отметили, что нарушения в начислении заработной платы выявили у всех. Сейчас прокуроры готовят акты реагирования, в которых укажут нарушения и требования по их устранению.
В Сысертской ЦРБ дважды открывали ковидный госпиталь, последний — с 1 октября. По словам одного из сотрудников, их заставили подписать дополнительное соглашение о работе в «красной зоне». После этого зарплата врачей сильно снизилась, а руководство объясняет изменение зарплат начислением федеральных выплат.
«Все, кто начал временно работать в этом госпитале, были переведены на другие должности — например, хирург стал помощником врача-реаниматолога. А раз временно поменялась должность, то и должностной оклад, и стимулирующие и компенсационные выплаты снизили. Вышло так, что без учёта стимулирующих ковидных выплат врачи-хирурги, например, которые получали обычно 90 тысяч, заработали только 40–50 тысяч, а санитарки и медсёстры — 10–15 тысяч вместо 40 тысяч», — рассказала Е1.ru помощник прокурора Сысертской прокуратуры Елена Терешина.
Теперь в прокуратуре ждут главного врача больницы. Ему должны выдать документ с нарушениями, на устранение которых у руководителя будет месяц. Если всем сотрудникам выплатят недостающие средства, вопрос будет снят.
«Также будет поставлен вопрос по поводу привлечения к дисциплинарной ответственности виновных лиц, которые допустили выявленное нарушение. Когда больница приложит подтверждающие документы, тогда мы будем считать, что вопрос закрыт. Если выявленные нарушения не будут устранены, то мы будем решать вопрос о привлечении руководителя к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора либо обращаться в суд с иском», — добавила помощник прокурора.