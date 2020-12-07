Прокуратура нашла нарушения в ковидном госпитале в Сысерти, где врачам снизили зарплаты в три раза

Прокуратура проверила Сысертскую ЦРБ, где 72 врача пожаловались на сокращение зарплат. В ведомстве отметили, что нарушения в начислении заработной платы выявили у всех. Сейчас прокуроры готовят акты реагирования, в которых укажут нарушения и требования по их устранению.

В Сысертской ЦРБ дважды открывали ковидный госпиталь, последний — с 1 октября. По словам одного из сотрудников, их заставили подписать дополнительное соглашение о работе в «красной зоне». После этого зарплата врачей сильно снизилась, а руководство объясняет изменение зарплат начислением федеральных выплат.

«Все, кто начал временно работать в этом госпитале, были переведены на другие должности — например, хирург стал помощником врача-реаниматолога. А раз временно поменялась должность, то и должностной оклад, и стимулирующие и компенсационные выплаты снизили. Вышло так, что без учёта стимулирующих ковидных выплат врачи-хирурги, например, которые получали обычно 90 тысяч, заработали только 40–50 тысяч, а санитарки и медсёстры — 10–15 тысяч вместо 40 тысяч», — рассказала Е1.ru помощник прокурора Сысертской прокуратуры Елена Терешина.

Теперь в прокуратуре ждут главного врача больницы. Ему должны выдать документ с нарушениями, на устранение которых у руководителя будет месяц. Если всем сотрудникам выплатят недостающие средства, вопрос будет снят.