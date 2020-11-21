«У меня ипотека на пять тысяч больше». Врачи ковидного госпиталя в Сысерти пожаловались на снижение зарплаты в три раза из-за федеральных выплат 

Около 80 врачей ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» написали коллективное письмо в трудовую инспекцию, Следственный комитет и прокуратуру Свердловской области, Минздрав Свердловской области и РФ. Медики требуют провести проверку соблюдения трудового законодательства в медучреждении.

Как сообщили врачи порталам Е1.ru и 66.ru, их заставили подписать допсоглашение к трудовому договору. После этого зарплата врачей сильно снизилась, а руководство объясняет изменение зарплат начислением федеральных выплат.

По словам одного из сотрудников медучреждения, 28 мая больницу перепрофилировали под ковидный госпиталь. В таком режиме больница проработала до 15 августа. В этот период весь персонал получал стандартную среднюю заработную плату около 70 тысяч рублей, при этом им доплачивали коронавирусные федеральные и губернаторские выплаты.

Врачам сократили оклады в три раза в октябре, когда в ЦРБ снова открыли инфекционный госпиталь. Врач пояснил, что тогда весь персонал медучреждения заставили подписать дополнительные соглашения к трудовому договору задним числом, а без подписания никого к работе не допускали. Позже оказалось, что в допсоглашении было указано о снижении зарплат врачам в три раза.

«Теперь нам будут выплачивать только оклад (20 тысяч рублей) плюс “какой-то коэффициент” (также около 20 тысяч рублей). Так как это единственное место работы — ближайшая больница находится в Екатеринбурге в 50 километрах от нас, — выбора у нас нет», — рассказал врач.

Как рассказал изданию Е1.ru заведующий педиатрическим отделением Андрей Суханевич, в октябре была задержка федеральных выплат, поэтому сотрудники получили только оклады. Врач также заметил, что их вынуждают оказывать помощь пациентам в том порядке, который установит руководитель, а не исходя из состояния больных.

«Я получил 25 тысяч рублей, а мне платить за ипотеку 30 тысяч надо. Как тут прожить?», — добавил один из медиков.

В оперативном штабе объяснили, что медицинские работники Сысертской больницы, временно перешедшие работать в красную зону инфекционного госпиталя, заключили новые контракты со своим работодателем. В них были прописаны все условия оплаты труда, в том числе объём дополнительных выплат. Работа в инфекционном госпитале считается временным переводом врача с одной должности на другую. Прописанные в контрактах условия выполняются работодателем в полном объёме, утверждают в оперштабе.