Прокуратура нашла нарушения в ИК-12 Нижнего Тагила, где зэки бесплатно строили яхту для высокопоставленного силовика

Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку в ИК-12 после обращения бывших заключённых, которых заставляли бесплатно строить яхту для местного силовика. Как сообщает 66.ru, из документов следует, что надзорному ведомству удалось подтвердить сам факт рабского труда, но оно не нашло виновного в этом нарушении. Бывшие зэки-судостроители готовы требовать свою зарплату через суд.

«Допущенные нарушения закона стали возможны в связи с ненадлежащим исполнением сотрудниками ФКУ ИК-12 своих должностных обязанностей и слабым контролем за их работой со стороны руководства исправительного учреждения», — делает вывод в своём представлении нижнетагильский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорь Гусаков.

Возглавлявший на тот момент исправительную колонию Игорь Панкратов сообщил прокуратуре, что в произошедшем виноваты заместитель начальника исправительного учреждения, начальник ремонтно-механического цеха и старший мастер механического цеха. Но наказать их невозможно, так как с момента совершения нарушения прошло более полугода, уточнил изданию Панкратов.

«Осуждённый поставлен в такие условия, что если откажется от работы, то будет наказан, а если согласится, то не получит оплату за свой труд, и за это даже никто не ответит. Ужасно, что люди, призванные защищать закон, не подлежат привлечению к ответственности за его нарушение», — говорит представитель одного из осуждённых Алексей Соколов.

Напомним, летом 2019 года в аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области обратился бывший заключённый ИК-12 Нижнего Тагила Григорий Чункин, который утверждал, что почти два года бесплатно строил 10-метровый гафельный тендер (БИТ-33).

«Заказчик очень дружен с бывшим замначальника ИК-12 Дмитрием Григорьевым. И вот Григорьев и сказал осуждённому, что нужно построить яхту. Заключённый строил её до 2017 года. Ему пообещали УДО и зарплату, но в итоге ни УДО, ни денег. Двое из трёх помощников Григория уже на свободе», — сообщала ранее АН «Между строк» эксперт «Правовой основы» Яна Гельмель.

После этого Чункин обратился с заявлением к администрации ИК-12, потребовав выплатить причитающиеся ему за работу 133 тысячи рублей.

Около месяца назад недостроенную яхту вывезли с территории колонии в неизвестном направлении.