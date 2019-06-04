Правозащитники: Заключённые ИК-12 Нижнего Тагила бесплатно строили яхту для местного силовика

Аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области проводит проверку по заявлению бывшего заключённого ИК-12 Нижнего Тагила, который утверждает, что почти два года бесплатно строил яхту. Об этом случае омбудсмену Татьяне Мерзляковой накануне, 3 июня, рассказал руководитель правозащитной организации «Правовая основа» Алексей Соколов. В этот же день комиссия в составе представителей УПЧ, прокуратуры и Общественного наблюдательного совета посетила исправительное учреждение. Недостроенное судно было обнаружено общественниками в одном из ангаров на территории колонии.

Как рассказала АН «Между строк» эксперт «Правовой основы» Яна Гельмель, к ним обратился бывший узник ИК-12 Григорий Чункин. По его словам, в декабре 2014 года ему дали задание построить по разработанному проекту гафельный тендер (БИТ-33) по заказу местного высокопоставленного силовика.

«Заказчик очень дружен с бывшим замначальника ИК-12 Дмитрием Григорьевым, сейчас он начальник ЛИУ-51. И вот Григорьев и сказал осуждённому, что нужно построить яхту. Заключённый строил её до 2017 года. Ему пообещали УДО и зарплату, но в итоге ни УДО, ни денег. Двое из трёх помощников Григория уже на свободе. Сейчас мы собираем всю информацию по этому случаю. Чункин уже отправил заявление в Следственный комитет», — рассказала правозащитница.

«Мы отправили соответствующие запросы в профильные ведомства, чтобы узнать, насколько строительство этой яхты было проплачено, — пояснила АН “Между строк” омбудсмен Татьяна Мерзлякова. — По нашей информации, её начали строить, но заказчик перестал платить и судно не стали доделывать. Правозащитники считают иначе. Мы будем работать по этому вопросу. Я не исключаю, что это был действительно заказ, потому что наши колонии сильно пошли вперёд в плане трудозанятости. Как правило, часто люди, выходя из мест лишения свободы, чем-то обижены, чем-то неудовлетворены. Они приходят к нам или правозащитникам, что-то рассказывают, и это помогает выявлять правонарушения и недостатки. Насколько нам известно, колония подготовила иск к заказчику гораздо раньше нашего приезда. И теперь они будут взыскивать с него средства. Потом будем смотреть, оплатят ли рабочим их труд. Я не исключаю, что данная ситуация схожа с теми, которые происходят и на воле, когда заказчик объявляется банкротом и деньги подрядчику не выплачиваются, а страдают простые люди».

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области пояснили, что заказчик не доплатил за работу около 200 тысяч рублей, а Чункин был официально трудоустроен в колонии с 2011 года и работал на стационарной зарплате, которая в полном объёме была ему выплачена.