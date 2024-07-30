Прокуратура нашла нарушения условий муниципального контракта приютом для бездомных животных «Добрые руки» в Нижнем Тагиле

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила нашла нарушения выполнения условий муниципального контракта приютом для бездомных животных «Добрые руки». Об этом сообщают зоозащитники в своих соцсетях. Как выявила прокурорская проверка, сотрудники приюта должны были осуществлять видеозапись процесса возвращения отловленных собак на прежние места их обитания, чего сделано не было.

«При этом при возврате животных без владельцев на прежние места их обитания представители исполнителя мероприятий, осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных. Прокуратурой района в ходе проверки установлено, что видеофиксация процесса возврата не проявляющих немотивированной агрессивности животных без владельцев на прежние места обитания подрядчиком не производится и не предоставляется заказчику по муниципальному контракту Nº 13», — выяснили в надзорном ведомстве.

Информация направлена в адрес МУ МВД России «Нижнетагильское» для проведения доследственной проверки в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Кроме этого, по факту выявленных нарушений в адрес МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» внесено представление.

Также отметим, что мэрия Нижнего Тагила начала поиски подрядчика для выполнения работ по подготовке проектной документации и инженерных изысканий под постройку муниципального приюта для бездомных животных. По задумке властей, здание приюта должно быть быстровозводимым модульным вместимостью 1500 животных, из которых 1200 — временного содержания, 300 — постоянного. На территории приюта должны быть предусмотрены административные помещения, площадки для выгула, дрессировки собак и занятий с кинологом, а также кормокухня, кабинет ветврача, операционная и крематор. Документация должна быть готова к декабрю, чтобы в 2025 году приступить к строительству. Стоимость контракта — 7,3 млн рублей.

БФ «Добрые руки» неоднократно получал в Нижнем Тагиле контракты на отлов безнадзорных животных. Также реабилитационный центр не раз становился участником скандалов. Зооактивисты считают, что сотрудники организации недобросовестно выполняют требования законодательства, а жертвами отловщиков зачастую становятся домашние собаки. 24 мая Ural Mash опубликовал видео, на котором руководитель приюта Алёна Казакова сначала очень агрессивно общается с владельцами собак, которые приехали вернуть своё животное, а потом и вовсе применяет против визитёров газовый баллончик.