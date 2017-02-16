Прокуратура начала проверку по факту невыплаты зарплаты сотрудникам телеканала «Ермак»

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту невыплаты зарплаты сотрудникам уральского телеканала «Ермак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Марину Канатову. По её словам, на данный момент уточняются данные по задолженности.

«Проводится проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности телекомпании "Ермак". В настоящее время выясняется количество работников, которым не платили зарплату, устанавливается, за какой период и в каком объёме образовалась задолженность», – сказала Канатова.

Ранее полномочный представитель президента России в УрФО Игорь Холманских заявил, что «Ермак» возобновит работу.

«У меня нет сомнений, что это востребованный телеканал, который интересен для многих жителей округа, у него есть свой зритель. Сложности, которые переживает сейчас компания, связаны с экономическими проблемами. Полпредство всегда поддерживало "Ермак", но компания никогда не была на прямом бюджетном финансировании, это коммерческий проект», – сказал Холманских.

По его словам, самой важной задачей на данный момент является выплата задолженности по зарплате.

«Это в ближайшее время произойдёт. Задолженность должна быть ликвидирована. Сейчас проходят консультации по дальнейшей судьбе телеканала, думаю, что в ближайшие два-три месяца он начнёт работу», – пояснил полпред.

«Ермак» – российская телекомпания, которая вещала на территории Уральского федерального округа (Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). Компания начала свою работу 1 апреля 2002 года, с 11 февраля 2017 года телеканал приостановил вещание.

В октябре 2016 года руководителем медиаресурса стал тагильский депутат Андрей Муринович, который провёл финансовый аудит и выдал потенциальному инвестору рекомендацию не вкладываться в «Ермак», других источников для существования найти не удалось. 10 февраля 2017 года в региональное управление Роскомнадзора было направлено уведомление о прекращении регистрации полпредского СМИ.

Агентство новостей «Между строк»