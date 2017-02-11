Полпред Игорь Холманских пообещал перезапустить телеканал «Ермак»

Телеканал «Ермак», который прекратил своё вещание 10 февраля, вновь появится в эфире. Об этом сообщил полпред президента в УрФО Игорь Холманских на своей пресс-конференции, пишет E1.ru. На это, по его оценкам, потребуется около двух месяцев.

«У меня нет сомнений, что "Ермак" возобновит работу. Это востребованный ресурс, который интересен зрителям. Те трудности, которые сегодня переживает телеканал, связаны с экономическими проблемами. Аппарат полномочного представителя эту компанию поддерживал, но она никогда не была напрямую на бюджетном финансировании. Это коммерческий проект», – сказал Холманских на пресс-конференции.

По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов перезапуска канала.

«В ближайшее время сотрудники получат долги по зарплате. Есть несколько вариантов возобновления работы телекомпании "Ермак". Сейчас надо просто выбрать, какой из них наиболее эффективен. Думаю, что в обозримой перспективе через месяц-два "Ермак" возобновит работу», – пообещал Игорь Холманских.

Напомним, телеканал «Ермак» вещал на территории Уральского федерального округа. Вещание началось ещё в апреле 2002 года. В октябре 2016 года руководителем медиаресурса стал тагильский депутат Андрей Муринович, который провёл финансовый аудит и выдал потенциальному инвестору рекомендацию не вкладываться в «Ермак», других источников для существования найти не удалось. 10 февраля 2017 года в региональное управление Роскомнадзора было направлено уведомление о прекращении регистрации полпредского СМИ.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости