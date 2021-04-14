Прокуратура начала большую проверку из-за потопов и плесени в домах Нижнего Тагила

Прокуратура Свердловской области проводит проверку из-за жалоб жителей Нижнего Тагила на затопленные подвалы зданий во всех районах города, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований жилищного законодательства в деятельности коммунальных служб города и управляющих компаний в связи с затоплением подвалов жилых домов, ненадлежащим устранением последствий паводка, ненадлежащим состоянием систем водоотведения, а также в связи с неисполнением заявок жителей города об устранении последствий затопления ответственными организациями», — сказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Накануне, 13 апреля, в здании администрации Нижнего Тагила провёл личный приём граждан замначальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев. Также он провёл совещание с администрацией Нижнего Тагила и представителями ООО «Водоканал-НТ».

По словам местных жителей, в подвалах и на этажах многих жилых домов Нижнего Тагила появляется плесень, а также размножаются комары.

«Из подъезда хоть на байдарках выплывай. Подвалы затоплены, из-за этого у нас в подъездах и зимой, и летом огромные комары. Почему наша администрация ничего не делает?» — пишет одна из подписчиц группы «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

В управляющих компаниях заявляют, что не справляются с паводком, хотя причина, полагают тагильчане, — в неочищенных линейках и заборах сетей.

Также один из жителей дома с затопленным подвалом подал в суд из-за отказа СКР возбудить уголовное дело.