Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым за уголовное преследование

Прокуратура ЗАО Москвы направила журналисту «Медузы» Ивану Голунову официальные извинения за необоснованное уголовное преследование, со ссылкой на Генеральную прокуратуру пишет «Интерфакс». В то же время сам Голунов и его адвокат Сергей Бадамшин сообщили, что им об этом ничего неизвестно.

По закону извинения приносятся в течение месяца со дня постановления о прекращении уголовного дела в письменной форме. Требование журналиста об извинениях Генпрокуратура накануне передала в прокуратуру Москвы. После этого Бадамшин направил повторную жалобу.

Ранее, в январе, суд арестовал пятерых бывших сотрудников УВД ЗАО Москвы, которые задерживали Голунова, — они обвиняются в превышении полномочий и фальсификации доказательств.