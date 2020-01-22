Журналист Иван Голунов потребовал извинений от государства за незаконное уголовное преследование

Спецкор «Медузы» Иван Голунов потребовал, чтобы государство принесло ему официальные извинения за незаконное уголовное преследование.

Как пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина, его подопечный подал соответствующую жалобу на имя нового генерального прокурора России Игоря Краснова.

В документе говорится, что Голунов имеет право на реабилитацию, в соответствии с которым ему должны принести извинения в письменной форме не позднее одного месяца со дня постановления о прекращении уголовного преследования. Однако этого до сих пор не произошло.