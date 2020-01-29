По «делу Голунова» задержаны пять экс-полицейских

Журналист «Медузы» Иван Голунов сообщил, что по его делу задержаны бывшие полицейские, пишет «Интерфакс».

Информацию подтвердили в Следственном комитете — пять бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы доставлены к следователю на допрос, заявили в пресс-службе СКР. Источник «Интерфакса» сообщил, что задержаны полицейские, участвовавшие в задержании журналиста.

Напомним, 6 июня в центре Москвы Голунова задержали полицейские. На следующий день стало известно, что ему вменяют попытку сбыта наркотиков. Пресс-служба столичного управления МВД заявляла, что наркотики нашли у него при себе и дома и что его проверяют на связи с группировкой наркоторговцев. 8 июня суд поместил журналиста под домашний арест. Голунов вину отрицал и говорил, что наркотики ему подбросили. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что дело в отношении Голунова закрыто за его непричастностью к преступлению, а дело по факту обнаружения наркотиков будет расследоваться.

В связи с этим делом были отправлены в отставку начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин. Также были уволены четыре сотрудника полиции, которые задерживали Голунова.