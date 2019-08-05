Прокуратура и полиция Нижнего Тагила проверят детский сад, из которого накануне сбежал ребёнок с синдромом Дауна...

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района и отдел полиции № 17 проводят проверку после ухода шестилетнего ребёнка с синдромом Дауна из детского сада № 23 «Фонтанчик» по ул. Зари, 29.

По предварительной информации прокуратуры, в пятницу, 2 августа, около 17:10 воспитанник группы для детей с особенностями развития выехал за пределы дошкольного учреждения на машине-каталке «толокар» и направился в сторону проезжей части. Через 10 минут пропавшего обнаружили прохожие и передали воспитателю. В тот день в группе было всего 8 детей. Заведующая детским садом не обратилась в правоохранительные органы, не сообщила о пропаже ни в полицию, ни в прокуратуру. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.