В Нижнем Тагиле ребёнок с синдромом Дауна сбежал из садика на толокаре

В пятницу, 2 августа, шестилетний мальчик с синдромом Дауна самостоятельно покинул территорию детского сада на Вагонке и уехал на толокаре в сторону дома. По словам матери, воспитатель вовремя не заметила, что ребёнок сбежал.

Как пишет TagilCity.ru, инцидент произошёл в детском саду № 23, который расположен по адресу Зари, 29.

Мама мальчика Вероника Т. рассказала АН «Между строк», что, поскольку её сын — «солнечный ребёнок», он посещает спецгруппу для детей с ОВЗ. В день, когда произошёл инцидент, в группе было всего пятеро детей. За малышами приглядывала «опытный воспитатель» с большим стажем работы с детьми. Когда женщина пришла забирать сына из детского сада, ей сообщили, что мальчик уезжал за пределы ДОУ, но не стали уточнять, насколько далеко.

Тем же вечером женщине позвонил отец другого ребёнка, посещающего этот садик. Он рассказал, что её сын ездил на толокаре по проезжей части в районе рынка «Пихтовые горы», до главной дороги малыш не доехал всего три метра. Мужчина убрал ребёнка подальше от машин и сказал ему, чтобы тот вернулся в садик. Но в итоге мальчик доехал до лестницы у рынка, где его и нашла воспитатель.

«Ребёнок с особенностями, поэтому чувства страха он не знает. Скорее всего, ему было не особо интересно в саду и он решил поехать домой. Во всяком случае, он двигался в направлении дома», — объяснила мама мальчика АН «Между строк».

По словам Вероники, руководство детского учреждения предложило «решить проблему на уровне садика», но конкретных предложений пока не прозвучало: с матерью общалась только старший воспитатель ДОУ, заведующая на связь не выходила.

Женщина написала заявление в полицию, там ей пояснили, что, скорее всего, воспитатель отделается штрафом. Но Веронику это не устраивает: она считает, что такой педагог не должен допускаться к работе с детьми. Мама малыша заручилась поддержкой адвоката и планирует подать заявление в прокуратуру.

Сейчас семья ребёнка разыскивает очевидцев произошедшего. Телефон для связи: 8(902)8713379.