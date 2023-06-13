Прокуратура через суд потребовала от мэрии Нижнего Тагила обследовать проблемный дом на Тагилстрое и рассмотреть вопрос о его сносе или ремонте

В Нижнем Тагиле прокуратура Тагилстроевского района через суд обязала администрацию города провести обследование многоквартирного дома № 63 на улице Огнеупорной и рассмотреть вопрос о признании его аварийным и подлежащим сносу. Об этом сегодня в своём Telegram-канале сообщила прокуратура Свердловской области.

Как уточнили в ведомстве, проверка началась после жалоб местных жителей на нежелание мэрии проводить проверку жилья и признавать его ветхим или аварийным. Собственная проверка со стороны надзорного ведомства выявила неисправное состояние кровли, фасада и цоколя, лестничных клеток и маршей, а также наличие многочисленных трещин в несущих стенах дома. По её итогу в суд было направлено исковое заявление о признании бездействия администрации города незаконным. Суд все требования прокуратуры удовлетворил и обязал мэрию принять меры для обследования дома и рассмотрения вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.