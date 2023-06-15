Прокуратура через суд обязала мэрию Нижнего Тагила снести жилой аварийный дом, который не был включён в программу капремонта

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд обязала мэрию организовать обследование строительных конструкций многоквартирного дома № 21 на улице Октябрьской, который признан аварийным и подлежит сносу. Такое решение было принято после коллективного обращения граждан, проживающих в этом здании, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области

Установлено, что шестиквартирная постройка, возведённая ещё в 1952 году, не была прикреплена к УК, а управление общим имуществом дома фактически осуществлялось нанимателями жилых помещений в этом здании. Проверка прокуратуры показала, что общее имущество дома находилось в неисправном техсостоянии: неравномерная усадка и трещины в фундаменте, наличие прогибов у деревянных балок чердачного перекрытия и трещины шлакоблочных стен. Помимо этого, в доме не было проведено централизованной подачи холодной и горячей воды.

Исходя из итогов проверки, прокуратура направила исковое заявление в суд и обязала городскую администрацию в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать проверку с предоставлением заключения в Межведомственную комиссию для решения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. Дом признан аварийным и подлежащим сносу.

«С момента возведения жилого дома капитальный ремонт общего имущества не проводился. Дом не был включён в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утверждённую постановлением Правительства Свердловской области от 22 апреля 2014 года № 306-ПП», — отметили в ведомстве.

Судебный акт вступил в законную силу.