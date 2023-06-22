Прокуратура через суд обязала мэрию Горноуральского ГО снести два аварийных дома в посёлке Синегорском

Прокуратура Пригородного района Нижнего Тагила через суд обязала администрацию Горноуральского городского округа провести обследование двух многоквартирных жилых домов в посёлке Синегорском и признать их аварийными. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, во время проверки было установлено, что две постройки, расположенные на улицах Мира и Садовой, возведены в 1962 и 1968 годах и находятся в опасном для жилья состоянии.

Прокуратура совместно с департаментом госжилищного и строительного регионального надзора выявила ряд дефектов, подтверждающих аварийность этих построек: трещины и сквозные пробоины в шиферной кровле, в подъездах провисание и частичное разрушение потолочного перекрытия, повышенные прогибы площадок и маршей, трещины, выбоины, отслоения пола на лестничных площадках и ступенях, неудовлетворительное состояние несущих конструкций многоквартирных домов. Выяснилось, что дома не имеют централизованных систем предоставления коммунальных услуг.

Органы местного самоуправления не приняли никаких мер по устранению нарушений. Поэтому прокуратура, чтобы защитить права жителей, зарегистрированных в этих домах, направила в Ленинский районный суд Нижнего Тагила уголовное дело и обязала мэрию округа признать постройки аварийными.

Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме и возложил на администрацию Горноуральского ГО обязанность провести оценку технического состояния вышеуказанных домов и обратиться в Межведомственную комиссию для рассмотрения вопроса о признании конструкций аварийными и подлежащими сносу, уточнили в ведомстве.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.