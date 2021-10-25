Производители предупредили о новом росте цен на гречку и другие крупы

В России снова резко подорожают крупы — производители предупредили торговые сети о повышении в начале ноября цен на гречку, овсянку и хлопья на 10–20%, пишет «Коммерсантъ».

Причина — рост стоимости сырья и упаковки. Поставщики ссылаются на то, что окончание сбора зерновых не привело к снижению цен, а вызвало дальнейший рост. С плохим урожаем в этом году столкнулись в Алтайском крае (крупнейший поставщик гречки), где цены на гречневую крупу выросли с 57 рублей до 80 рублей за килограмм. С 1 августа по 15 октября в Алтайском крае гречка и овёс подорожали на 38% и 32%, цены на ячмень выросли на 36%.

По данным Росстата, в августе гречка в России в среднем стоила 102,51 рубля за 1 кг, овсяная и перловая крупы — 45,21 рубля за 1 кг, хлопья «Геркулес» — 80,47 рубля за 1 кг.

В агрохолдингах также говорят о подорожании на 100% полипропиленовой и картонной тары, а российского сырья — в пределах 30%. О росте цен на гречку и другие крупы поставщики предупреждали россиян в конце апреля, тогда цены выросли примерно на 15%.

В начале 2021 года рост цен на продукты показал максимум за последние пять лет — 7%, это выше инфляции. Весной этого года рост цен на социально значимые продукты в России обогнал инфляцию почти в три раза, летом и осенью продукты питания снова подорожали.

Специалисты отмечали, что причиной стало увеличение издержек предприятий, снижение производства сельскохозяйственных товаров, а также подорожание зерна на мировых рынках.