Производитель загоравшихся аппаратов ИВЛ заявил об отсутствии неисправностей

За все 8 лет производства и поставок при эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М» не было выявлено ни одной неисправности, со ссылкой на заместителя гендиректора входящего в «Ростех» концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Зверева пишет РИА Новости.

«Аппараты "Авента-М" прошли пробное тестирование и находятся в эксплуатации в отделениях реанимации и интенсивной терапии российских и зарубежных лечебных учреждений. Отзывы врачей-реаниматологов и экспертов говорят о том, что наши аппараты надёжны и удобны в эксплуатации, оказывают высокоэффективную респираторную поддержку тяжёлым реанимационным пациентам», — сказал Зверев.

Он добавил, что все заключения по ИВЛ содержат рекомендацию к широкому применению в лечебно-профилактических учреждениях.

Напомним, произведённые концерном аппараты ИВЛ загорелись 9 и 12 мая в городской клинической больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибло несколько человек.

Росздравнадзор с 12 мая приостановил обращение аппаратов модели «Авента-М», произведённых с 1 апреля. Концерн КРЭТ начал отзыв аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые производят на Уральском приборостроительном заводе, для дополнительных исследований.

На прошлой неделе Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода — производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М». Сообщалось, что не было выявлено прямой связи между нарушениями при производстве медицинских изделий и возгораниями.