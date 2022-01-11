Проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджет снизился впервые за 10 лет

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджетное место в российских вузах снизился на 0,5 балла. Как сообщает РБК, это произошло впервые за десять лет. По данным мониторинга Высшей школы экономики, в 2021 году средний балл для поступления на бюджет составил 70,3 по сравнению с 70,8 балла в 2020 году. Снижение проходного балла наблюдается и в российских регионах — с 67,5 до 66,9 балла.

Однако такая тенденция не затронула платный приём: в 2021 году по стране средний балл вырос на 0,4, а в регионах — на 0,3 балла.

В исследование вошли 838 университетов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов.