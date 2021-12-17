Минпросвещения опубликовало график ЕГЭ в 2022 году

Единый государственный экзамен для выпускников школ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля. Основной период сдачи экзаменов, включая резервные дни, состоится с 26 мая по 2 июля, говорится в приказах Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Досрочный ЕГЭ начнётся 21 марта, резервные дни для него предусмотрены с 11 по 18 апреля. Также предусмотрен дополнительный период сдачи с 5 по 24 сентября.

26 мая выпускники российских школ будут сдавать географию, литературу и химию. 30 и 31 мая — русский язык, 2 июня — профильную математику, 3 июня — базовую математику, 6 июня — историю и физику.

Экзамен по обществознанию запланирован на 9 июня. 14, 16 и 17 июня отданы под иностранные языки. 14 июня выпускники напишут биологию, а 20 и 21 июня — информатику.