Время на написание ЕГЭ по истории и обществознанию сократят в 2022 году 

С 2022 года время на выполнение заданий ЕГЭ по истории и обществознанию сократится. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

«История: время на выполнение экзаменационной работы сокращено с 235 до 180 минут. Обществознание: общее время выполнения работы сокращено с 235 до 210 минут», — указано в документе.

Изменения также затронули ЕГЭ по другим школьным предметам: математике, физике, химии, русскому, биологии, литературе, истории, географии и иностранным языкам. В экзаменах по некоторым дисциплинам увеличили количество задний, а в других уменьшили.

Нововведения будут действовать с 2022 года. Как пишет RT, единый госэкзамен в следующем году планируют провести в допандемийном формате.