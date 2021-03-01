Профессиональные актёры, мамочки в декрете и суровые мужики с УВЗ. Кто такие тагильские тиктокеры и зачем они это делают?

Для прогрессивной российской общественности TikTok уже давно перестал быть соцсетью исключительно для школьников, где подростки кривляются на камеру и открывают рот под молодёжные хиты. Теперь этим занимаются ещё и взрослые уважаемые люди. Свои аккаунты в TikTok имеют множество российских артистов, политиков, крупных промышленных предприятий. А в начале февраля в приложении зарегистрировалось Министерство иностранных дел России. У АН «Между строк» тоже есть свой TikTok. Его можно найти, вбив в поисковую строку @mstrokru. Там мы периодически выкладываем всякую забавную чепуху о жизни нашей редакции.

Столица Свердловской области не отстаёт от мирового тренда, и там уже есть тиктокеры-миллионники (количество подписчиков аккаунта превышает 1 млн человек. — Прим. ред.). В Нижнем Тагиле всё немного скромнее. Мы разыскали 10 тагильских блогеров и спросили у них, что вдохновило каждого начать снимать видео для TikTok, как к этому увлечению относятся родные и чего они хотят добиться.

Думала, там для детей, а оказалось — нет

@mariya_bosya. Самый популярный тагильский тиктокер, которого нам удалось найти. Марии 31 год, в прошлом она учитель физкультуры. Имеет почти 47 тысяч подписчиков, а её видео суммарно набрали 214 тысяч лайков.

«Раньше активно вела Instagram, но поскольку он требует финансовых вложений для раскрутки, то особого успеха не было. В августе 2020 года начала активно вести TikTok. Жалею, что не сделала этого раньше. Думала, там для детей, а оказалось — нет. Я очень люблю показывать себя людям, люблю получать внимание, обратную связь! Друзья многие не понимают моего хобби. Ещё когда начала вести Instagram, многие смеялись и шушукались за спиной, но меня это не волновало, мне в кайф всё это! Большая поддержка от мамы, она всегда следит, сколько лайков, просмотров, всегда читает комменты, ругает меня, когда я не выкладываю видео, скидывает мне тренды. Есть, конечно, друзья, которые верят и понимают, но их мало. Я бы хотела стать популярной и узнаваемой, ну люблю я внимание! Было бы неплохо, если это стало бы моим доходом, ведь круто заниматься тем, что тебя радует, ещё и деньги за это получать! У TikTok большое будущее, это огромная площадка возможностей проявить себя. Думаю, TikTok станет популярнее Instagram. В скором времени он начнёт ещё и платить за просмотры, в США уже платит».

Стало скучно, поэтому и решил попробовать что-то новое

@the_buzz.0. Дмитрию Наговицину 18 лет. Молодой человек работает охранником в магазине, одновременно учится и занимается спортом. У него 37,7 тысячи подписчиков и более 521 тысячи лайков.

«Не помню уже, когда начал снимать ролики для TikTok. Стало скучно, поэтому и решил попробовать что-то новое. Родители поддерживают, да, в принципе, все друзья относятся хорошо к этому. Хотелось бы, конечно, ещё больше подписчиков. Не ставлю перед собой цель зарабатывать на этом и не считаю это работой, но мне нравится снимать видео. А как дальше будет, я не знаю. Я живу сегодняшним днём. И снимаю, пока есть возможность добиться каких-либо результатов».

Любой может заявить о себе и стать популярным за короткое время

@irchuv16. Ирина Чувашова работает актрисой в Нижнетагильском театре кукол. Первое же видео попало в «рекомендации» и набрало более 46 тысяч просмотров.

«Первое видео сняла 21 февраля 2020 года под песню Niletto “Ты такая красивая”. Это был танцевальный челлендж в поддержку новой песни и самого уральского исполнителя. Я даже подумать не могла, что это видео наберёт огромное количество лайков, комментариев и просмотров за пару часов. Потом я долгое время ничего не снимала, поскольку работа для меня на первом месте. А а вот когда в марте того же года наступила пандемия и стало больше свободного времени, мы с моим коллегой артистом Романом Брилёвым стали баловаться и снимать видео, втянулись, да и подписчиков прибавлялось всё больше и больше. А когда снова вышли на работу, то опять стала снимать реже. Я не преследую какой-либо цели, просто мне это нравилось и было время на это. TikTok сейчас первая социальная площадка во всём. Любой человек может заявить о себе и стать популярным за короткое время. А вот лидерские позиции удержать сложно, живя в провинции».

Снимая ролики, чувствую себя моложе

@romanbrilev. Роман Брилёв — ещё один артист Нижнетагильского театра кукол. Практически в каждом своём видео Роман перевоплощается в какого-нибудь сказочного персонажа и отжигает по-настоящему.

«TikTok снимаю второй год. Сначала просто смотрел ролики других пользователей, чтобы отвлечься от повседневной жизни, поднять настроение, а потом стал снимать сам. Снимая ролики, чувствую себя моложе (Роману 39 лет. — Прим. ред.), ведь здесь можно просто подурачиться, снять забавное видео, выглядеть по-доброму глупо, чего нельзя позволить себе в повседневной жизни. В какой-то степени TikTok раскрепощает. К моему “новому” увлечению все относятся по-разному: кто-то не понимает и очень недоволен, кто-то с удовольствием снимается в моих видео, а кто-то стал поклонником и ждёт новых видео. В первую очередь я снимаю для своего личного удовольствия. Так я себя чувствую ближе к молодёжи. Лучше понимаю их мысли, увлечения, интересы. Это хорошо помогает и в педагогической деятельности. Сейчас TikTok — это самая популярная площадка для творчества и самовыражения. Я не знаю, какое у него будущее, но понимаю, что по сравнению с постепенно вымирающими, некогда популярными соцсетями он только набирает обороты. Так что за ним будущее».

Я спросила себя: чем я хуже этих людей?

@d_vershinina_. Сотрудница ООО «КДВ» 25-летняя Дарья Вершинина сейчас находится в декретном отпуске. Буквально за 5 месяцев девушка набрала почти 25 тысяч подписчиков и 83 тысячи лайков.

«Первое видео в TikTok я опубликовала в октябре 2020 года, до этого он у меня уже был, чтобы просто залипать в нём вечерами. Но потом я спросила себя: чем я хуже этих людей? И мне захотелось создавать свой контент. Все, кто знает о моём увлечении, поддерживают меня, смотрят мои видео и говорят, что у меня неплохо получается. Это очень вдохновляет. Для меня TikTok — это хобби. Получив вдохновение, я иду снимать видео и жду реакцию людей, мне нравится то, что люди реагируют на мой контент. Насчёт славы могу сказать так: я к ней не стремлюсь, плыву по течению. По моему мнению, TikTok никогда не вымрет, как это случилось, к примеру, с “ВКонтакте”».

Жену это прямо бесит, говорит, что позорю её

@dimaiztagila. Сменному мастеру «Уралвагонзавода» Дмитрию Георгиеву 40 лет. В TikTok решил себя попробовать по совету друзей. За полгода канал Дмитрия собрал 8 тысяч подписчиков и 100 тысяч лайков.

«Родные в курсе, конечно, что я выкладываю видео на этой площадке. Но не все одобряют моё хобби, я это про супругу. Её прямо бесит это, говорит, что позорю её. Просто в 2001 году я окончил училище искусств и культуры по специальности “Руководитель студии кино-, фото- и видеотворчества”. В Ишиме работал на телевидении, а здесь, в Нижнем Тагиле, я не пригодился, сказали, что возьмут на заметку. С тех пор прошло уже 20 лет, а я до сих пор “на заметке”. Отслужил в ВДВ, принял участие в контртеррористических операциях в Чечне. Работаю на УВЗ с 2004 года, начинал грузчиком, потом стропальщиком, потом слесарем МСР, сейчас мастером. Играл в КВН за заводскую команду до 2009 года, ну и до сих пор иногда с удовольствием принимаю участие в подобных мероприятиях. А сейчас ещё развлекаюсь в TikTok. Я хочу миллионы подписчиков и славу, ну и, если возможно, деньги».

TikTok для меня словно дневник

@aleksey_masey. Свой первый ролик в TikTok 19-летний Алексей Халтурин выложил в далёком 2018 году, ещё до того, как это стало мейнстримом. Теперь у парня 19 тысяч подписчиков и более 462 тысяч лайков.

«Всегда нравилось что-то такое. Глобально в это погрузиться помогла журналистика, которой я занимался. И подписчики начали расти после этого. И со многими популярными тиктокерами и блогерами познакомился благодаря TikTok. Родные к моему увлечению относятся нормально. Хотя бабушка даже и не понимает особо, куда это идёт и зачем, но видео смотрит с удовольствием. Остальная часть семьи тоже. TikTok для меня словно дневник. Там можно увидеть всю мою жизнь, настроение, переживания. Снимаю я под настроение, но и так, чтобы людям было интересно. А подписчики и деньги не важны. В последнюю очередь об этом думаю. Приятно, конечно, но не самое главное. Будущее у TikTok хорошее. Он ещё долго будет на пике популярности. При том условии, что люди всё так же будут снимать 15-секундные видео на скорую руку, скажем так, и без идеальной обработки. Ведь в этом и есть фишка TikTok».

Чтобы захотели что-то изменить в своей жизни и не идти по наклонной

@tsukerman_. 19-летнего Никиту Захарова во всём поддерживает его мама. Женщина считает, что видеоблогинг — это не самое плохое занятие для современной молодёжи.

«Отношусь к увлечению сына хорошо. Я вижу, что он реализуется, показывая немного фрагментов из жизни, как и должна вести себя молодёжь, а не шляться по подъездам и непонятно чем заниматься. Мой сын с детства разбирал и собирал машинки, в 16 лет он накопил на свой первый автомобиль, а в 18 лет уже есть цели достаточно взрослого человека. Мой сын не пьёт, не курит, он просто живёт, наслаждаясь жизнью, свободно и легко, не причиняя никому вреда. Такая и должна быть молодость. Желаю ему развиваться и побольше видео, чтобы его сверстники, которые запутались в жизни, смотря страницу Никиты, захотели что-то изменить в своей жизни и не идти по наклонной».

Это очень прикольно, что кому-то ты нравишься

@yar1992. 28-летняя Екатерина Ярополова находится в декретном отпуске по уходу за вторым ребёнком. У неё пока всего 1850 подписчиков, но главным профитом своего хобби она считает хорошее настроение.

«Видео начала снимать, наверное, около года назад, но делаю это очень редко, так сказать, для души, не более. Началось с того, что моя подруга просто сказала: скачай TikTok, там много приколов, можно посмеяться. С этого всё и началось. Родители относятся нормально, тоже смотрят, даже дочка начинает что-то снимать. А вот муж как-то не очень одобряет, и лишний раз я просто не говорю ему о новых видео. Мне нравится, что люди подписываются, смотрят, ставят лайки. Это как-то очень прикольно, что кому-то ты нравишься. Я даже не задумывалась, что бы я хотела получить от TikTok, это просто для души. Я считаю, что сервис круто набирает обороты и у него большое будущее».

Чем больше снимаешь, тем больше появляется азарт

@oxxxytocinchik. Никите Котову 24 года. Работает оператором распиловочного станка на мебельной фабрике. Как указано на его странице, парень начал снимать видео после развода. Теперь у него почти 7 тысяч подписчиков и более 240 тысяч лайков.

«TikTok начал вести примерно полгода назад. Вдохновил один человек, который поддержал в переломный момент жизни и был рядом. Родные и близкие в основном не понимали, смеялись, вроде заняться мне нечем, сейчас привыкли к моему хобби и даже поддерживают. Я начал снимать TikTok, чтобы отвлечься от проблем, посмотреть на себя со стороны, стать более открытым. Изначально не было цели стать каким-то популярным или получить миллионы подписчиков. Чем больше снимаешь, тем больше появляется азарт, а когда люди начинают комментировать твои видео и говорят, что им нравится, это даёт некий толчок для продвижения. TikTok очень быстро растёт и становится платформой для рекламодателей. Я думаю, у нас в России он ещё себя покажет, ведь каждый второй уже знает о нём».

А ещё личные аккаунты в TikTok есть у журналистов АН «Между строк»:

Наталья Вахонина https://www.tiktok.com/@vakhonio

Павел Булатов https://www.tiktok.com/@notgoodpasha

Екатерина Баранова https://www.tiktok.com/@meowsolomon

Екатерина Кукина https://www.tiktok.com/@kostochka_xa

Екатерина Шмакова https://www.tiktok.com/@shmakovichka