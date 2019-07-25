«Проект»: Собянин обсуждал с администрацией президента ситуацию на выборах в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин обсуждал ситуацию на выборах в Мосгордуму с администрацией президента, со ссылкой на источник сообщает «Проект».

По словам собеседника, власти обеспокоены ситуацией с выборами, её обсуждают на совещаниях в московской мэрии и в Кремле. Собянин, по данным источника издания, ходил в Кремль 24 июля для того, чтобы обсудить с руководством администрации президента этот вопрос. Московская мэрия и внутриполитический блок администрации президента при этом не хотят идти навстречу основным оппозиционным кандидатам в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали на выборы.

«По их версии, формальных поводов для отказа оппозиционерам в регистрации вполне достаточно», — сказал источник.

Источник, близкий к силовым структурам, сообщил, что митинг 27 июля у здания мэрии будет разогнан, а участники — задержаны. Власти надеются, что он не будет массовым, а недовольство граждан сойдёт на нет. Один из собеседников издания допустил, что этого не случится и тогда властям всё-таки придётся пойти навстречу оппозиционерам.

Напомним, 24 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избиркомов. Вечером того же дня обыски прошли у независимых кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. На допрос в Следственный комитет вызвали Любовь Соболь, Юлию Галямину и Геннадия Гудкова.