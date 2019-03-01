«Проект»: Семья лидера ЛДПР Владимира Жириновского владеет недвижимостью на 10 млрд рублей

Издание «Проект» опубликовало расследование о партии ЛДПР и её лидере Владимире Жириновском, в материалах которого утверждается, что партия продаёт мандаты в Госдуму за сумму от 100 до 400 миллионов рублей, а семье политика принадлежит недвижимость на 9,8 миллиарда рублей.

По словам собеседников издания, фракция ЛДПР традиционно на треть состоит из «коммерческих депутатов», которые получают мандаты в обмен на деньги. Один из бывших депутатов от партии утверждает, что место в федеральном списке на выборах в Госдуму стоит от 100 до 200 миллионов рублей для депутатов, планирующих переизбраться, а для «новичков» эта сумма составляет от 400 миллионов рублей. Два источника издания рассказали, что один из действующих депутатов заплатил за мандат около 500 миллионов рублей.

Оплата производится либо прямо в Госдуме наличными, либо переводом пожертвований в одну из близких к партии структур — «Российский союз свободной молодёжи», «Центр поддержки молодёжных инициатив» и «Фонд поддержки безработной молодёжи», которые возглавляет депутат Вадим Деньгин. Согласно бухгалтерской отчётности организаций, за 2015–2017 годы они получили пожертвований и взносов на 4,3 миллиарда рублей.

Также «Проект» утверждает, что поддерживать партию финансово обязан каждый депутат ЛДПР. Одним из основных спонсоров партии источники называют депутата Леонида Слуцкого, который организует полёты депутатов на деловые мероприятия за границу и однажды организовывал празднование дня рождения Владимира Жириновского. Сам Слуцкий назвал эту информацию «полным бредом». По словам неназванного федерального чиновника, депутат Сергей Жигарев, который хочет стать губернатором одного из регионов, финансирует ЛДПР, а Жириновский в обмен на это лоббирует его в Кремле.

За период с 2013 по 2017 год ЛДПР официально получила из бюджета 3,5 миллиарда рублей. Как говорит бывший федеральный чиновник, Кремль не обращает внимания на «сомнительные операции» в партии из-за её лояльности в «принципиальных вопросах». К примеру, весной 2013 года Жириновский заявил, что его партия не поддерживает назначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России, однако после встречи с кремлёвскими чиновниками изменил свою позицию и его партия единогласно проголосовала за Набиуллину.

Источник «Проекта» рассказал, что Кремль может работать напрямую с несколькими депутатами ЛДПР, в том числе с Андреем Луговым. Когда администрация президента разработала законопроект о «суверенном интернете», то Луговой поставил подпись под документом без ведома Жириновского. Издание связывает это с тем, что примерно треть фракции ЛДПР резервирует для делегированных Кремлём кандидатов.

По закону ЛДПР получает финансирование из бюджета в размере 152 рубля за голос каждого её избирателя, то есть более миллиарда рублей в год. С 2013 по 2017 год, подсчитал «Проект», приближённые семьи Владимира Жириновского и его сына Игоря Лебедева через близкие к ним компании вывели почти 1,3 миллиарда рублей. Большинство заказов от ЛДПР — на 840 миллионов рублей — получило ИП Бондарь режиссёра Даниила Бондаря, который ведёт бизнес с семьёй Лебедева в Испании. Принадлежащая Бондарю «Фин-Арт групп» получила 141 миллион рублей, на содержание Института мировых цивилизаций партия вывела 128 миллионов.

«Проект» также пишет о принадлежащей Жириновскому и его семье недвижимости: в посёлке около природного заказника «Долина реки Сетунь» его семье и окружению принадлежат 19 квартир и нежилое помещение, в котором зарегистрирована компания бывшей жены Жириновского Галины Лебедевой. Общая площадь этой недвижимости — почти 7 тысяч квадратных метров, общая стоимость — около 2,7 миллиарда рублей. Кроме того, издание называет баскетболистку московского «Динамо» Надежду Гришаеву женой Игоря Лебедева — на неё зарегистрированы один Bentley Continental и девять Mercedes-Benz S-класса, её компания также владеет трёхзвездочным отелем на острове Ибица. Кроме того, в Испании в прибрежной провинции Аликанте у семьи Жириновских и партнёров есть пять квартир и домов, самый большой из которых стоит около 1,3 миллиона евро. Жене Лебедева также принадлежит квартира (117 квадратных метров) в московском небоскрёбе на Нежинской улице в ЖК «Кутузовская ривьера», а также два нежилых помещения площадью 873,5 квадратных метра на первом этаже высотного ЖК «Барселона-парк» в Сочи. О недвижимости семьи Игоря Лебедева ранее также писал проект Baza. Недвижимость семьи Жириновского «Проект» оценил в 9,8 миллиарда рублей.