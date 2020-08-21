Проект реконструкции многострадального моста на улице Циолковского сделают до ноября

Муниципальный «Тагилгражданпроект» должен сделать проект реконструкции улиц Октябрьской Революции и Циолковского вместе с многострадальным мостом через железнодорожные пути до 1 ноября этого года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Нижнего Тагила и подписано мэром Владиславом Пинаевым.

«Физические и юридические лица вправе представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в управление архитектуры и градостроительства в течение 10 дней. МБУ “Тагилгражданпроект” — получить в управлении техническое задание на разработку проекта», — говорится в постановлении администрации Нижнего Тагила.

Тагильские чиновники не могут привести в порядок мост на улице Циолковского уже несколько лет. В 2018 году они пытались разыграть тендер на реконструкцию путепровода и капитальный ремонт улицы Октябрьской Революции, но безуспешно. Тогда максимальная стоимость контракта составляла 874,8 млн рублей. На первом этапе и всего за три месяца планировалось сделать мост через железнодорожные пути на Циолковского. После завершения работ тагильчане смогли бы передвигаться по обновлённому четырёхполосному мосту шириной 30 метров, с трамвайной веткой и пешеходными дорожками. На этом же этапе подрядчик должен был расширить подъезды со стороны улиц Индустриальной и Октябрьской Революции. Все работы нужно было завершить до ноября 2021 года.

Позже срок реконструкции моста на улице Циолковского перенесли на 2020 год. Путепровод планировалось привести в порядок за счёт специальной областной программы. Но распространение новой коронавирусной инфекции серьёзно усугубило финансовую ситуацию в регионе. Поэтому точные сроки реконструкции моста и прилегающих дорог сейчас назвать сложно.