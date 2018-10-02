Проект по спасению «загнивающего» Черноисточинского пруда разработает екатеринбургская компания за 4,5 миллиона рублей

Екатеринбургское НПП «Проект стройкомплекс» будет разрабатывать проектно-сметную документацию по экологической реабилитации не только Верхне-Выйского, но и Черноисточинского водохранилища. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Компания выиграла тендер, снизив первоначальную стоимость контракта с пяти до 4,5 миллиона рублей. В конкурсе участвовало также самарское ООО «Еврогеопроект», оно согласилось снизить стоимость лишь на 300 тысяч рублей.

В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака и ионов аммония гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки. В мэрии надеются, что экологическая реабилитация водоёма позволит улучшить качественные показатели воды.

До 15 марта 2019 года «Проект стройкомплекс» должна будет провести инженерно-геодезические, геологические и экологические изыскания. Рассмотреть необходимость расчистки Ушковской канавы и притоков, впадающих в Черноисточинское водохранилище. Также специалистам компании необходимо будет провести топографическую съёмку береговой линии. Администрация Нижнего Тагила рассчитывает сдать в эксплуатацию уже отремонтированные гидротехнические сооружения Черноисточинского водохранилища до 31 июля.

Ранее стало известно, что НПП «Проект стройкомплекс» за 6,48 миллиона рублей изготовит проектно-сметную документацию по капремонту гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища. Планируется, что уже в марте 2019 года проект будет отправлен на госэкспертизу, после этого будет проведён конкурс по определению подрядчика, который займётся непосредственно капитальным ремонтом гидротехнических сооружений.

Нижний Тагил принимает участие в реализации комплексного плана по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, который был утверждён свердловским губернатором ещё в конце 2016 года. Прокуратура и Счётная палата выступают против выделения средств из бюджета Нижнего Тагила на проведение мероприятий в рамках осуществления программы лидера области, так как Черноисточинский пруд находится в федеральной собственности.

Напомним, сейчас идёт приём заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища. Предварительный отбор участников планируется провести 6 ноября, определить победителя — 26 февраля 2019 года. Соглашение планируется подписать на 14 лет, его объектами станут «Западная» и «Южная» станции подготовки питьевой воды — они будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. Затраты концессионера оцениваются в сумму более 12 миллиардов рублей. Выплаты администрации города концессионеру с 2021 по 2030 год составят свыше 16 миллиардов рублей. Предполагается, что недополученные концессионером доходы будут возмещены ему областью.