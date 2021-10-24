Продукция предприятия из Нижнего Тагила участвует в национальном конкурсе брендов 

Министерство сельского хозяйства России проводит национальный конкурс региональных брендов «Вкусы России». В нём участвует 720 продуктов со всей страны, среди которых безалкогольный напиток компании «Тагильское пиво». На момент публикации за местного производителя проголосовали 487 человек.

Также в конкурсе участвует ещё девять брендов Свердловской области: Уральское варенье из одуванчиков, Уральские цукаты из ревеня, Уральское мороженое, Прищановский творог, Уральский грильяж, Уральская шишка в шоколаде, Уральский мёд, Прищановский деревенский сыр и Обуховская минеральная вода.

Поддержать местных производителей можно на сайте russiantastes.ru. Конкурс проводится с 20 октября по 7 ноября.