The Prodigy отменили все концерты после смерти Кита Флинта

Британская группа The Prodigy объявила об отмене всех концертов после смерти вокалиста Кита Флинта, сообщается на странице коллектива в Facebook. В июле группа должна была выступить на фестивале Park Live в московском парке Горького.

Напомним, Кит Флинт был найден мёртвым в понедельник, 4 марта, в своём доме в графстве Эссекс. В группе позже заявили, что музыкант покончил с собой. Ему было 49 лет. По информации таблоида The Sun, причиной самоубийства Флинта могло стать расставание с женой — у музыканта началась депрессия, во время которой он, вероятно, начала снова принимать наркотики. За несколько дней до самоубийства он выставил на продажу свой дом.