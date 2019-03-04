Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Основатель и участник британского электронного коллектива The Prodigy Лиэм Хоулетт сообщил в Instagram группы, что вокалист группы Кит Флинт покончил жизнь самоубийством.

«Новости соответствуют действительности. Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на этих выходных. Я шокирован и чертовски зол, моё сердце разбито... Покойся с миром, твой брат Лиэм», — написал Хоулетт.

Напомним, тело Флинта было обнаружено в понедельник в его доме в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Причину смерти полиция не сообщает, однако на данный момент нет основания полагать, что она стала следствием преступных действий. Музыканту было 49 лет.

Электронная группа The Prodigy была основана в 1990 году. Первой песней Флинта в составе группы стала Firestarter, после выхода сингл три недели держался на первой позиции британского чарта. Всего группа выпустила семь студийных альбомов, релиз последнего под названием No Tourists состоялся 2 ноября 2018 года.