Процесс о банкротстве «Тагилбанка» отложен до конца сентября

Арбитражный суд Свердловской области перенёс дату заседания по иску ЦБ РФ о принудительной ликвидации АО «Тагилбанк» на 28 сентября 2018 года, сообщается в картотеке на сайте суда.

До этого рассмотрение дела о банкротстве «Тагилбанка» было назначено на 4 сентября.

Напомним, Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у акционерного общества «Тагилбанк» 20 июля. По данным ЦБ, деятельность ликвидирующегося банка на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Регулятором было установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтённого по завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка. ЦБ неоднократно применял в отношении «Тагилбанка» меры надзорного воздействия, в том числе ограничение на привлечение вкладов населения. Однако руководство кредитной организации так и не предприняло нужных мер по нормализации её деятельности.