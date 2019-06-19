«Пробежал 2 км — помог детям». На этой неделе в Нижнем Тагиле вновь пройдут «Чайные бега»

Жителей Нижнего Тагила вновь приглашают принять участие в акции «Чайные бега», которая организована благотворительным фондом «Живи, малыш» для помощи неизлечимо больным детям. Мероприятие пройдёт 22 июня, его участникам предстоит пробежать дистанцию 2 км — от Нижнетагильского цирка до отеля «Демидов Плаза». Старт — в 10:30 от здания цирка. Каждый бегун должен внести благотворительный взнос от 100 рублей на помощь подопечным фонда «Живи, малыш». После бега все спортсмены смогут угоститься напитками от кофейни Virtu и «Искусства чайного аромата».

Третий сезон благотворительных забегов «Чайные бега» стартовал в Нижнем Тагиле 8 июня. В благотворительной акции приняли участие почти 70 тагильчан, в том числе представители школы I love supersport. Большинство тагильчан пожертвовали более 100 рублей. В итоге организаторам мероприятия удалось собрать 11700 рублей на реабилитацию подопечных фонда «Живи, малыш».

Акция будет повторяться в Нижнем Тагиле и других городах-участниках на протяжении всего лета. Присоединиться к ней, провести выходные с пользой для своего здоровья и помочь больным детям может каждый.

Напомним, в поддержку больных детей бегают также жители Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Коломны, Лисиков, Челябинска, Омска, Серова, Сыктывкара, Новороссийска, Ростова-на-Дону и Воронежа.