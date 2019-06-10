Участники «Чайных бегов» в Нижнем Тагиле собрали на лечение детей более 11 тысяч рублей

В минувшую субботу в Нижнем Тагиле стартовал третий сезон благотворительных забегов «Чайные бега». Поддержать подопечных фонда «Живи, малыш» вышли около 70 тагильчан.

Бегуны-благотворители разных возрастов и уровня спортивной подготовки преодолели дистанцию в 2 км. После бега всех спортсменов ждали угощения от кофейни Virtu и «Искусства чайного аромата».

Как рассказали в фонде АН «Между строк», большинство участников акции пожертвовали более 100 рублей — минимальной суммы взноса с участника. В итоге удалось собрать 11700 рублей. Деньги пойдут на реабилитацию подопечных фонда.

«Настроение у всех участников было отличное и бодрое, несмотря на то, что забег начался утром в субботу. Многие говорили, что обязательно придут снова. В Тагиле в последние годы бег стал достаточно популярным видом спорта, поэтому мы надеемся, что участников станет ещё больше», — говорит замдиректора фонда «Живи, малыш» Михаил Мохов.

Вместе с Нижним Тагилом в поддержку больных детей пробежали жители Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Коломны, Лисиков, Челябинска, Омска. В воскресенье акция прошла ещё в пяти городах: Серове, Сыктывкаре, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Воронеже. Всего за выходные копилка добрых дел фонда «Живи, малыш» пополнилась на 60800 рублей.

Акция будет повторяться в городах-участниках на протяжении всего лета. В нашем городе следующий забег пройдёт 22 июня, старт — в 10:30 от Нижнетагильского цирка.