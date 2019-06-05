Жителей Нижнего Тагила приглашают на благотворительные «Чайные бега»

8 июня в Нижнем Тагиле стартует третий сезон благотворительной акции «Чайные бега». Тагильчан приглашают пробежать дистанцию 2 километра и принять участие в сборе средств для подопечных нижнетагильского фонда «Живи, малыш».

Участники акции не просто дружно бегут заранее обозначенную дистанцию. Каждый бегун должен внести благотворительный взнос от 100 рублей и выше. Все собранные средства пойдут на помощь подопечным фонда «Живи, малыш».

Впервые акция прошла в Москве в 2017 году, она была инициирована экс-участником группы «Многоточие» Ильёй Кузнецовым. Затем к столице присоединились другие города. В первом сезоне «Чайных бегов» участвовали 13 городов, во втором — 22, в этом году география расширилась до 27 населённых пунктов.

В 2019 году акция стартовала 1 июня. На старт вышли жители Коломны, Екатеринбурга, Перми, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Лисок, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Воронежа, Сыктывкара и Балаково. Совместными усилиями удалось собрать 159 850 рублей. Эти деньги пойдут на оплату реабилитации Ксюши Буньковой из Екатеринбурга, Славы Качана из Троицка и Феди Казакова из Снежинска.

Тагильские бегуны выйдут на старт 8 июня в 10:30. Они пробегут 2 километра от Нижнетагильского цирка до отеля Demidov Plaza. В конце забега всех спортсменов угостят вкусным чаем и сладостями.

«Бегать можно всем без ограничений по возрасту. В прошлые годы приходили дети, был бегун, которому далеко за 70 лет. В принципе, можно вообще не бегать, а проехать дистанцию на велосипеде или самокате, просто прогуляться по маршруту», — рассказали в фонде.

«Чайные бега» будут проходить в Нижнем Тагиле раз в две недели по субботам. Присоединиться к акции, провести выходные с пользой для своего здоровья и помочь больным детям может каждый.