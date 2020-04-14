Про штрафы, школьные каникулы, отмену 9 Мая и случаи коронавируса в Нижнем Тагиле. Мэр Владислав Пинаев ответил на вопросы тагильчан в прямом эфире в инстаграме (ВИДЕО)

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев уже во второй раз ответил на вопросы тагильчан в прямом эфире в инстаграме АН «Между строк». Главный редактор Наталья Вахонина спросила, планируется ли раньше срока отправить школьников на летние каникулы, будет ли отменён парад 9 мая, и выяснила, кто имеет право штрафовать горожан за нарушение режима самоизоляции.

— Столько противоречивой информации приходит по поводу того, сколько людей находится в больницах. Люди пишут о десятках заболевших, как на самом деле?

—На самом деле информация не изменилась, у нас по-прежнему 5 человек, они находятся в инфекционной больнице. Никаких других сводок у нас нет. К сожалению, вы правильно говорите: сегодня средства массовой информации и телеграм-каналы пестрят сообщениями о 15 якобы приехавших из Тагила (в Белоруссию. — Прим. ред.) заболевших коронавирусом. Официально вчера её опроверг главный санитарный врач Свердловской области. Во-первых, среди приехавших тагильчан нет вообще, тем более заболевших. Поэтому в городе обстановка стабильная. Сегодня сотрудниками Роспотребнадзора и полицией отрабатываются контакты. Работа штатная, работа ничем не отличается от предыдущей, поэтому я прошу никакой другой информации не учитывать.

— Что можно сказать о состоянии этих пяти человек? Есть кто-то в тяжёлом состоянии?

— В тяжёлом состоянии нет, состояние стабильное. Оказывается вся необходимая помощь.

— Правда, что в инфекционную больницу везут людей из других городов?

— Есть вопросы, которые относятся больше к компетенции Министерства здравоохранения Свердловской области. С 2012 года все больницы подчиняются министру здравоохранения напрямую. Поэтому нужно узнать детали и выйти в эфир уже с главным врачом инфекционной больницы, переговорить с Министерством здравоохранения, кого везут и как везут.

— Правда ли, что больничный комплекс на Максарёва полностью переоборудуют под больных коронавирусом и врачи там будут и жить, и ночевать?

— Мы постоянно путаем понятия. Сегодня никто ничего не переоборудует ни под какие приёмы больных. Но, к сожалению, в Москве количество заболевших растёт. Та информация, которая сегодня поступает из официальных источников, — это очереди из карет скорой помощи и пробки. Мы должны быть готовы к распространению инфекции в нашем городе. Если вдруг начнутся какие-либо процессы, необходимо знать, как мы будем действовать в каждой конкретной ситуации. На сегодняшний день, учитывая то количество заболевших, во всех территориях вводятся дополнительные меры. Больницы у нас с вами пока только подготовлены, никто не принимает туда больных, никто не принимает туда контактных людей, кто контактировал с заболевшими. Пока на бумаге, но учреждения у нас полностью готовы, они обеспечены средствами индивидуальной защиты, средствами дезинфекции, укомплектованы персоналом, каждый работник понимает, куда и в какой момент времени ему необходимо прибыть для выполнения своих служебных обязанностей. Это койко-места, это бельё, те, кто убирает помещения. Всё это за один раз потом не сделать. Представьте, что у нас завтра возникает нештатная ситуация, и мы должны быть к ней готовы. Мы должны понимать, как, когда, в какой период времени, где у нас будет находиться персонал, куда у нас будут переправлены больные, в какие учреждения нашего города. Мы сегодня готовимся, тренируемся, отрабатываем алгоритм действий. Может быть, он нам никогда не понадобится, но готовым к этому надо быть. Сегодня все главные врачи наших больниц отрабатывают механизм действий, который понадобится только в нештатных ситуациях. У нас инфекционная больница укомплектована койко-местами и готова к приёму больных, у нас огромный запас мест и оборудования. Пока мы готовимся просто к разным сценариям.

— Открылись дежурные группы в детских садах, и реакция людей разная. Одни рады, что есть возможность ходить на работу, в это же время другие боятся, что дети могут принести оттуда вирус. Какая обработка вообще ведётся?

— Вопрос открытия дежурных групп в детских садах в основном связан с началом работы наших основных градообразующих предприятий, которые вошли в список системообразующих, которые получили разрешение на уровне федерации на осуществление своей основной деятельности. Туда вошла категория медиков, полицейских и социальных работников, которые задействованы в работе по жизнеобеспечению города. Поэтому сотрудники тех предприятий имеют право в соответствии с указом президента воспользоваться дежурными группами. Перед тем как запустить эти дежурные группы, мы полностью закупили и полностью обработали современными дезинфицирующими средствами те детские сады, где сегодня у нас работают дежурные группы. Есть утверждённый перечень мер Роспотребнадзора, которые нам необходимо выполнить с точки зрения безопасности нахождения как персонала, так и детишек в дежурных группах. Наше положение полностью соответствует данному перечню мероприятий, они все в полном объёме выполнены. У нас работают также бригады медиков во взаимодействии с нашей детской больницей, полностью обследуются те дети, которые приходят. У нас есть списки семей, которые обязаны находиться на самоизоляции, поэтому дети из них не могут попасть в группы, чтобы не заразить там кого-то ещё. Детские сады эту тему отработали с Роспотребнадзором. Поэтому около 30 детей из 270 нам пришлось отправить домой ещё в первый день. Кто-то из родителей отказывается от дежурной группы. Если по статистике сказать, управление образования собрало 1500 заявок, потом уменьшилось до 800 человек, а в итоге у нас в первый день пошло чуть больше 230 человек. Это не значит, что все, кто хотел отвести детей в дежурную группу, туда попали. Это целый перечень необходимых документов для того, чтобы обезопасить детей и персонал. Тем более что группы по 12 человек.

— Хочу сказать от лица работающей мамы. Если человек не работает на предприятии, которое имеет возможность отправить ребёнка в детский сад? Как быть тем, кто работает из дома, имеет несколько детей, для них какие-то особые условия возможны?

— Мы сегодня руководствуемся той нормативной базой, которая утверждена Российской Федерацией. Повторюсь, это указ президента по категории людей, которые могут сегодня посещать дежурные группы, поэтому мы не можем идти ни вправо, ни влево, для нас есть чёткие рекомендации федеральных, областных властей и структуры Роспотребнадзора.

— Очень тяжело учиться удалённо, сайты зависают, дети не понимают, особенно тяжело младшим школьникам. Знаю, что в некоторых регионах будут досрочно объявлены каникулы. У нас что-нибудь такое предполагается?

— Мы тесно взаимодействуем с Министерством образования Свердловской области в этом вопросе, а они, в свою очередь, взаимодействуют с федерацией. Вот если будет принято решение по каникулам, конечно, они будут введены. Пока мы стараемся работать на тех ресурсах, которые предоставляются. В любом случае, мы сегодня обкатываем. Да, может, сегодня что-то не получается, да, возникает масса проблем с тем или иным обучением. Но тем не менее этим путём идти надо, мы должны максимально обкатать эту тему и всё-таки сделать её доступной, чтобы в любой момент в нештатной ситуации мы могли эту систему использовать. Есть, конечно, сбои. Первый блин комом, мы работаем над этим вопросом. В управлении образования работает горячая линия, если возникают вопросы — звоните, обращайтесь, на каждый вопрос будет дан конкретный ответ.

— Самый острый вопрос этих выходных — это, конечно же, штрафы. К тому же людям стали приходить сообщения от мошенников, что якобы они нарушили режим самоизоляции, нужно срочно перевести деньги, чтобы оплатить штраф. Давайте объясним, кто и кого может штрафовать.

— Вчера появилась информация о том, что наделены полномочиями, кроме полиции и сотрудников Роспотребнадзора, также сотрудники Росгвардии. Я поделюсь своей точкой зрения. Я не сторонник того, чтобы сейчас принимать жёсткие административные меры. Всё-таки я призываю к самосознанию, и всё-таки максимальное количество времени нужно находиться дома. К большому сожалению, имеют место быть такие факты, в прошлый раз мы об этом говорили. Проезжая в выходные мимо магазинов «Красное и Белое», видел, как по 20 человек распивают спиртные напитки. Вот, наверное, к этой категории необходимо применять самые жёсткие меры, которые сегодня могут быть. И мы сейчас с начальником управления внутренних дел этот вопрос обсуждали. Пока такой позиции нет, чтобы всех ловить на улице, штрафовать. Мы сегодня часто говорим о предпринимателях, но мы отчасти забываем о той категории людей, кто лишился работы, кто работал на небольших предприятиях, у которых нет сегодня возможности выплачивать некие компенсации. Это люди, которые находятся сегодня дома, у которых сегодня есть финансовые обязательства. Тем более что принцип сегодня такой, что составляются протоколы и отправляются в Министерство общественной безопасности, там отдельно прорабатывается, принимается решение о вынесении административного взыскания. Но всё будет зависеть от того, как события с распространением инфекции будут развиваться дальше. Если у нас сейчас пойдёт на подъём количество заболевших, то придётся вводить другие меры, более жёсткого административного воздействия. Поэтому я сейчас призываю всех находиться дома и минимизировать общение друг с другом. Если мы сдержим сегодня количество заболевших на том уровне, на котором оно есть, то постепенно ситуация будет нормализироваться, город постепенно будет переходить в нормальный режим работы. Если мы сегодня позволим себе выходить на улицу, гулять, общаться, то, наверное, будет другой сценарий развития событий.

— Очень много жалоб на то, что подъезды всё-таки моются не везде. Куда жаловаться?

— Вне зависимости от того, что сегодня Жилищный кодекс полностью приписывает взаимоотношения собственников с управляющей компанией департаменту государственного строительного и жилищного надзора, конечно, жалобы надо писать туда. Но мы не самодистанцируемся. Пишите обращение на сайте администрации в раздел «Городской контроль», каждое обращение мы рассматриваем. К сожалению, есть более добросовестные руководители УК, есть менее. Что касается нас и городской управляющей компании, мы отдельно купили в полном объёме все дезинфицирующие средства, в полном объёме обрабатываются те подъезды, которые имеет городской жилищный фонд. Кто не обрабатывает — надо наказывать. Отдельно прорабатываем с Роспотребнадзором те места, где проживали заболевшие, те маршруты, по которым они могли передвигаться. Поэтому мы в рамках взаимодействия с управляющими компаниями и теми организациями, которые сегодня находятся на содержании города (это МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис»), отдельно, с применением средств дезинфекции обрабатываем тротуары, остановочные комплексы и дороги. Первоочередные — это те, где могли быть контакты, остальное город обрабатывает в соответствии с планом, который был утверждён Службой заказчика городского хозяйства.

— Вчера появилась информация о том, что главный санитарный врач области не рекомендует посещать кладбища. На Нижний Тагил это тоже распространяется?

— Да, такое постановление вышло. В четверг мы собираемся с Роспотребнадзором, с силовыми структурами, с нашей епархией, будем обсуждать, как это всё будет выглядеть, как это всё реализовать. У нас впереди ещё Пасха в выходные, а потом ещё родительский день. Даже для тех, кто не ходит в храм, это действительно был святой день. Как в этой ситуации поступать правильно, как минимизировать количество людей, которые пойдут на кладбище. У нас же есть ещё и клещи, и перед этим необходимо обработать кладбище ещё от этой заразы, которая сегодня несёт за собой большую угрозу. Вопрос пока остаётся открытым. Соберёмся все, подумаем, как это можно всё сделать.

— В комментариях жалуются, что масок нет в аптеках и больницах. Возьмите на контроль эту ситуацию.

— Сегодня мы договариваемся с предприятиями, удалось договориться с областным Союзом промышленников и предпринимателей. На сегодняшний день в город они закупают отдельно 50 тысяч масок, это для сотрудников скорой помощи. Поэтому из разных источников маски всё равно приходят, приходят по линии Министерства здравоохранения в наши больницы. В аптеках проблемы, да. Но маски купить можно, вопрос — по какой цене. Если раньше это стоило 3 рубля, то сегодня это стоит 40, 45, 50 рублей, где-то оптом можно купить чуть дешевле — 40 рублей. Где-то есть многоразовые маски, но многоразовая маска — это тоже самообман. Понимаете, у нас в домашних условиях простирать многоразовую маску и уничтожить все микробы, которые там есть, — это невозможно. Поэтому, конечно, нужны хорошие медицинские маски, нужны респираторы, но это ещё дороже. Средства защиты есть, их можно купить через интернет, но опять-таки вопрос цены. Мы со своей стороны закупаем средства индивидуальной защиты за счёт резервного фонда, но, как вы понимаете, мы покупаем их не для себя, а для той части сотрудников, которая взаимодействует с предприятиями потребительского рынка, общественного питания.

— В комментариях люди спрашивают, что будет с парадом Победы. Я понимаю, что этот вопрос ещё на федеральном уровне не решён и об отмене речи нет, но всё-таки он обсуждается?

— В данной ситуации мы живём каждым днём, нам каждый день поступают какие-то задачи, которые необходимо решать. Я скажу честно: к параду мы пока готовимся, проводим все необходимые мероприятия. Техника, которая должна на параде быть, она готовится, у нас есть сюрприз, о котором я пока говорить не буду. Он связан с 75-летием Победы и прохождением техники. Пока команды отменять нет. По тренировкам пока сказать не могу, пока их проводить не будем. Всё будет зависеть от того, как будет расти количество заболевших, отчего я и призываю всех сидеть дома. Если ситуация стабилизируется, то у нас будет шикарный парад Победы, который все ждут, ждут ветераны. И хотелось бы, чтобы максимальное количество ветеранов увидели ту технику, которая у нас пойдёт в этом году, и побывали на самом параде. Поэтому пока не отменяем, но живём в режиме ожидания.