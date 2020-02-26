Признавшего вину по «делу Голунова» экс-полицейского перевели под домашний арест

Басманный суд Москвы постановил перевести под домашний арест обвиняемого по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова экс-полицейского Дениса Коновалова. Ранее он признался в том, что подбросил Голунову наркотики, и дал показания против своего бывшего начальника экс-главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игоря Ляховца.

Как пишет Baza, с ходатайством о домашнем аресте в суд обратился СК. Следствие пришло к выводу, что «степень раскаяния Коновалова столь высока, что опасаться его побега не стоит».

Напомним, по делу Ивана Голунова арестованы пятеро сотрудников МВД. Их обвиняют в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков. Помимо Коновалова, вину также признал бывший оперативник Максим Уметбаев.