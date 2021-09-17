Привитые «ЭпиВакКороной» жители Нижнего Тагила смогут сдать бесплатный тест на антитела

Тагильчане, вакцинированные против коронавирусной инфекции препаратом «ЭпиВакКорона», смогут пройти обследование на наличие поствакцинального иммунитета. Тест делается бесплатно в районных поликлиниках и в здании Роспотребнадзора Нижнего Тагила.

«Для исследования используются специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", разработанные с учётом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины», — отметили в ведомстве.

Сдать тест на антитела можно в Нижнетагильском филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области на Октябрьской Революции, 86 в процедурном кабинете вирусологической лаборатории с 20 по 24 сентября с 14:00 до 17:00, 18 и 19 сентября с 09:00 до 11:00.

Также сдать тест можно в районной поликлинике. С графиком приёма пациентов можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора. При себе необходимо иметь паспорт, сертификат о получении профилактической прививки от COVID-19 и СНИЛС.

Специалисты напоминают, что оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить не ранее чем через 42 дня после первой вакцинации.

«ЭпиВакКорона» — это пептидная вакцина, она считается наименее реактогенной. То есть прививка переносится очень легко, практически без побочных проявлений. Поэтому, кстати, «ЭпиВакКорона» рекомендована пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Отдельное исследование с участием добровольцев старше 60 лет показало: вакцина у них работает, иммунный ответ есть, пишет «Российская газета».

Добавим, что привиться от COVID-19 в Нижнем Тагиле можно в районных поликлиниках, ТЦ Depo и мобильном пункте Демидовской больницы — с этой недели он работает ежедневно в Театральном сквере напротив памятника Черепановым.