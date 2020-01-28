Приставы объявили в розыск родителей пятилетней девочки, которая с рождения живёт в больнице

Судебные приставы объявили в розыск Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, чья дочь пять лет живёт в частной клинике «Мать и дитя» в Москве, сообщает «Дождь».

Представитель клиники рассказала в суде, что приставы не могут найти родителей. Их объявили в розыск, чтобы они исполнили решение суда и забрали ребёнка из клиники. Представители родителей утверждают, что они ни от кого не скрываются, передаёт ТАСС. Адвокат попросил перенести заседание, так как мать девочки хочет присутствовать в суде, но сейчас находится на больничном. Также сторона ответчика подала заявление об отводе судьи из-за якобы заинтересованности в исходе процесса, однако суд им отказал. Органы опеки попросили провести экспертизу для уточнения диагноза девочки, а также обследовать родителей для проверки их психоэмоционального состояния.

Напомним, в декабре «Медуза» опубликовала материал о том, что девочка живёт в медцентре с 2014 года. Родители считают, что она неизлечимо больна, хотя сотрудники клиники утверждают обратное. В ноябре суд обязал их забрать ребёнка домой, однако они этого не сделали. На следующий день стало известно, что органы опеки подадут иск об ограничении родителей в правах. Родители обратились к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой оградить их семью от вмешательства органов опеки.