Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в связи с иском «повара Путина» Евгения Пригожина. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.

«Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании "Московской школьник", принадлежащей повару Путина Евгению Пригожину. 27 августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить», — рассказала Ярмыш.

По её словам, в то же время были арестованы счета Навального. В рамках иска «Московского школьника» ранее были арестованы счета ФБК и юриста фонда Любови Соболь. В результате ФБК был вынужден сменить юрлицо. В общей сложности суд постановил взыскать с Навального и его команды 88 млн рублей — в такую сумму компания «Московский школьник» оценила упущенную выгоду из-за разрыва контракта на поставку продуктов питания.

Напомним, в 2018 году Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о вспышке дизентерии в школах и детских садах Москвы и Московской области. В фильме говорилось, что это связано с некачественным питанием, поставляемым компаниями Пригожина.