Пришедшим на Пасху в храмы Свердловской области не выписали ни единого штрафа за нарушение самоизоляции

Верующим, пришедшим на Пасху в храмы на территории Свердловской области, не было выписано ни одного штрафа за нарушение режима самоизоляции, со ссылкой на источник в силовых структурах региона пишет Znak.com.

По словам собеседника издания, в ночь на 19 апреля возле основных храмов и церквей были расставлены патрули из сотрудников ГИБДД и патрульно-постовой службы, но все правоохранители были ориентированы на профилактику преступлений и поддержание общественного порядка во время праздника. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области и пресс-группе УМВД по Екатеринбургу все вопросы по поводу штрафов за нарушение режима самоизоляции переадресовали в областной оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса, где со ссылкой на данные Министерства общественной безопасности Свердловской области сообщили, что на данный момент материалов в отношении верующих не поступало.

Напомним, 13 апреля главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о запрете массовых религиозных обрядов и церемоний, а также посещения кладбищ. 15 апреля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл рекомендовал верующим в связи с пандемией коронавируса встречать праздник дома и ограничиться просмотром трансляций богослужений. Тем не менее на ночных и утренних богослужения в храмах Екатеринбурга люди присутствовали: в Свято-Троицком кафедральном соборе ночное праздничное богослужение, которое вёл лично митрополит Кирилл, слушали до 70 человек, а в Храм-на-Крови пришло около 90 человек.

Сегодня в Свердловской области подтвердились ещё 8 случаев заражения коронавирусом, общее число заражённых с начала пандемии — 149 человек, из них 55 уже выписаны. На утро 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, а общее число инфицированных достигло 47121 человека.

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