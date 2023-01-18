Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила через суд добилась сноса незаконных построек на территории лесного фонда и заповедника

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась сноса незаконных построек на землях лесного фонда и государственного природного заповедника, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве уточняют, что неизвестные самовольно построили деревянный дом площадью 33 кв. метра, баню площадью 4 кв. метра и беседку площадью 6 кв. метров. В общей сложности они незаконно заняли участок лесного фонда РФ площадью 600 кв. метров, расположенный в защитных лесах в нерестоохранной полосе лесов в выделе 32 квартала 177 Исовского участка Нижнетуринского участкового лесничества.

Кроме того, была выявлена самовольная постройка на территории Висимского государственного природного биосферного заповедника.

«Самовольная постройка площадью 24 кв. метра установлена природоохранной прокуратурой и на лесном участке в выделе 9 квартала 44-го участка ООО “Усть-Утка” Висимского участкового лесничества, который входит в охранную зону Висимского государственного природного биосферного заповедника, который является особо охраняемой природной территорией федерального значения», — отмечают в ведомстве.

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура направила иск в Нижнетуринский городской суд и Ленинский районный суд Нижнего Тагила с требованием обязать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, государственное казённое учреждение (ГКУ) Свердловской области «Верхотурское лесничество» и ГКУ Свердловской области «Нижне-Тагильское лесничество» демонтировать незаконные постройки и вывезти строительный мусор.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, ведомство проконтролирует устранение нарушений.