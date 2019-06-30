Прилетевших из Грузии пассажиров проверили на инфекции в Домодедове

В московском аэропорту Домодедово на полчаса задержали высадку пассажиров самолёта, прилетевшего из Батуми.

Как пишет «Интерфакс», сотрудники Роспотребнадзора измеряли температуру пассажиров.

В ведомстве сообщили, что проверка проводилась «в целях предотвращения ввоза и распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний».

«У ребёнка оказалась температура 38,0, на борту вызвали врача, который диагностировал фарингит. Задержка составила не более 30 минут», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, после антироссийских акций протеста в Тбилиси Владимир Путин ввёл временный запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Так, с 8 июля российские авиаперевозчики перестанут выполнять перелёты в Грузию.