Происшествия

«Пригрозил убить меня, если я буду орать». В Нижнем Тагиле на Гальянке незнакомец попытался изнасиловать девушку в лифте

18.03.2021 14:42
«Пригрозил убить меня, если я буду орать». В Нижнем Тагиле на Гальянке незнакомец попытался изнасиловать девушку в лифте

На Гальянке, в доме недалеко от магазина «Семейный» мужчина пытался изнасиловать девушку, пока они ехали вместе в лифте. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил». 

«Я возвращалась после работы, около 22:00 вечера и меня попытались изнасиловать в лифте. Мужчина пригрозил убить меня, если я буду орать, но я смогла отбиться. Его приметы: рост 160-165 см, чёрная шапка, чёрная куртка, на вид 35-37 лет, возможно, был под наркотиками», - написала потерпевшая Наталья.

Сейчас сотрудники отдела полиции № 20 проводят проверку. Все собранные материалы будут направлены в Следственный комитет для принятия решения, об этом рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

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