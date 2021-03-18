«Пригрозил убить меня, если я буду орать». В Нижнем Тагиле на Гальянке незнакомец попытался изнасиловать девушку в лифте

На Гальянке, в доме недалеко от магазина «Семейный» мужчина пытался изнасиловать девушку, пока они ехали вместе в лифте. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

«Я возвращалась после работы, около 22:00 вечера и меня попытались изнасиловать в лифте. Мужчина пригрозил убить меня, если я буду орать, но я смогла отбиться. Его приметы: рост 160-165 см, чёрная шапка, чёрная куртка, на вид 35-37 лет, возможно, был под наркотиками», - написала потерпевшая Наталья.

Сейчас сотрудники отдела полиции № 20 проводят проверку. Все собранные материалы будут направлены в Следственный комитет для принятия решения, об этом рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».