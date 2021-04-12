Приговор жителю Нижнего Тагила, осуждённому за убийство 8-летнего мальчика, оставлен без изменения

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге рассмотрел жалобу жителя Нижнего Тагила Александра Борисова, который получил срок по делу об убийстве ребёнка, со ссылкой на пресс-службу суда пишет Накануне.ру.

Напомним, 8-летний мальчик был тяжело ранен в голову в августе 2019 года в садах под Нижним Тагилом, провёл несколько месяцев в коме и в январе 2020 года скончался. Следствие полагает, что пуля из пневматического ружья была выпущена 35-летним Александром Борисовым, он в тот день стрелял из винтовки по баночкам. До смерти ребёнка его обвиняли в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, после дело переквалифицировали на убийство и взяли Борисова под стражу.

Осуждённый настаивал на версии, что в мальчика попал не он, а другой участник «состязания в меткости». Как видно на видеозаписи, в тот вечер по пивным банкам стреляли как минимум три человека: двое мужчин и подросток. Первый выстрел делает подросток в чёрной куртке, затем с колена стреляет мужчина в камуфляже и кепке, после чего компания идёт смотреть результаты. Потом мужчина в камуфляже делает ещё один выстрел с колена и опять подходит к скамейке, где были расставлены банки. Обратно с ружьём возвращается уже мужчина в спортивном костюме, который производит выстрел и отдаёт винтовку мужчине в камуфляже. Тот стреляет четыре раза и вновь отдаёт оружие подростку в чёрной куртке, который дважды производит выстрел. Стрелок в камуфляже делает ещё два выстрела и отдаёт ружьё подростку, который недавно подошёл, но тот не успевает выстрелить, поскольку в этот момент к ним подходит ещё один молодой человек. Как выяснится позже, на его глазах 8-летний ребёнок упал от выстрела в голову.

В конце декабря 2020 года Свердловский областной суд вынес приговор: Борисов получил девять лет в колонии строгого режима. Однако он не согласился с таким вердиктом и обжаловал его. Родственники погибшего ребёнка также не были согласны с приговором — по их мнению, «тагильскому стрелку» дали слишком маленький срок.

Сегодня апелляцию тагильчанина рассмотрел суд в Петербурге. Были изучены материалы уголовного дела и выслушаны участники процесса. В итоге принято решение оставить приговор Свердловского областного суда в отношении Борисова без изменения.