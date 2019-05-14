«Приехали помочь охране поднять забор»: боец MMA Иван Штырков прокомментировал штурм сквера в Екатеринбурге

Уральский боец смешанного стиля Иван Штырков прокомментировал E1.ru ситуацию во время вчерашней «битвы за сквер», где толпа спортсменов (среди которых был и сам Штырков) вытолкала горожан за пределы территории застройки храма.

Напомним, в ночь на 13 мая территорию сквера у Театра драмы, где собираются строить храм, обнесли забором. В 19:00 началась акция в защиту сквера - екатеринбуржцы повалили забор и прошли на территорию сквера, устроив на общественной территории гуляние.

Около 22:00 в сквере появились молодые люди, на футболках которых были логотипы РМК и ММА. По виду они напоминали профессиональных спортсменов. Среди них были представители Академии единоборств РМК Иван Штырков и Магомед Курбанов. В какой-то момент многочисленные спортсмены начали грубо выталкивать с территории защитников сквера. В ходе противостояния корреспондента E1.ru Евгения Лобанова повалили на землю, а заместитель главного редактора портала Надежда Касьянова оказалась заблокированной на территории сквера.